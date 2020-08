Umg, riaperte tutte le scuole di specializzazione sospese: la soddisfazione del consigliere regionale Esposito

Il Policlinico universitario catanzarese fa il pienone di posti nell’ambito delle specializzazioni mediche: centrati in pieno i requisiti dal punto di vista strutturale, dispiclinare ed assistenziale – ad annunciarlo l’on. Baldo Esposito, presidente della Commissione Sanitá della Regione Calabria.

Si tratta di un riconoscimento basato sull’attività e il lavoro svolto dall’Ateneo catanzarese e dal Rettore Giovanbattista De Sarro, ma anche per tutta la rete formativa calabrese.

La positività di questo dato – continua – va interpretata con una doppia lettura: sono state riaperte le scuole di specializzazione che erano state sospese lo scorso anno (Ginecologia, Pneumologia, Cardiochirurgia, Malattie dell’apparato digerente, Pediatria) e sono state rafforzate o confermate le scuole già operative. Particolare menzione non può che essere rivolta alla scuola di Anestesia e Rianimazione, che passa da 20 a 46 posti, a conferma di una gestione esemplare anche della fase emergenziale causata Covid-19.

Successi come questo – conclude Esposito – ci danno l’idea che gli sforzi profusi si stanno rivelando produttivi: una sempre crescente formazione specialistica non potrà che tramutarsi in un aumento dei livelli occupazionali nonché, in considerazione della mole di professionisti e utenti che ruotano intorno a questo settore, in un notevole indotto economico per l’intero Capoluogo.