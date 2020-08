Università Magna Graecia: riaprono i battenti scuole di specializzazione in Ginecologia e Malattie Apparato digerente

Riapre, ufficialmente, la scuola di specializzazione di Ginecologia diretto dal prof. Costantino Di Carlo (direttore) con la prof. Roberta Venturella. Le belle notizie sono, però, due: la scuola riapre con sei posti, un numero superiore agli anni precedenti.

Sempre, oggi, è arrivata dal Miur la notizia relativa all’attivazione della scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente diretta dal prof. Ludovico Abenavoli.

Previste, quindi, per l’anno accademico due borse di specializzazione. Un bel segnale di ripresa e crescita per l’Università Magna Graecia e per l’intero territorio.