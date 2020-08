Quando l’apertura degli asili nido? Gli educatori chiedono certezze a Jole Santelli

Chiede certezze sull’apertura degli asili nido il Comitato ECA Educhiamo Comitato Calabria Servizi Educativi 0-6 in una lettera aperta indirizzata in particolare alla governatrice Jole Santelli. Con le missiva “si intende sollecitarne “la fissazione della data di apertura” sottolineando come la nostra regione sia “tra le poche a non averlo ancora fatto, con pregiudizi inimmaginabili per i titolari delle strutture che erogano tali servizi (che si trovano nell’impossibilità di programmare l’avvio dell’anno scolastico), oltre che per gli stessi genitori i quali, a loro volta, non sono, allo stato, nelle condizioni di organizzare il rientro al lavoro e, comunque, la ripresa delle ordinarie attività quotidiane.

Gradiremmo altresì – per le stesse ragioni – capire se le scuole dell’infanzia paritarie e, comunque, i servizi per l’infanzia in genere, potranno iniziare a svolgere la loro attività (quantomeno di ludoteca o similari) a partire dal 01.09.2020, fermo restando l’avvio delle lezioni e, quindi, dell’attività didattica, per la data del 24 settembre, già fissata da Codesto Ente. Anche in tal caso sarebbe opportuno un chiarimento immediato, nell’interesse dei numerosi genitori che hanno necessità di risposte certe per organizzare la loro vita, lavorativa e non.

Nel rammentare – ove ce ne fosse bisogno – il momento di estrema sofferenza che sta attraversando il settore dei servizi educativi per l’infanzia (le cui strutture sono chiuse da sei mesi ormai) che, ad oggi, non ha peraltro ricevuto alcun sostegno statale e/o regionale, con il rischio concreto di chiusura di diverse attività, si confida in un cortese e sollecito riscontro, anche alla luce della rilevanza degli interessi in gioco, in particolare quelli dei nostri bimbi”.