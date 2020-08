Università, Consulta giovanile Simeri Crichi: sosteniamo battaglia associazione Eureka

L’università Magna Grecia di Catanzaro – scrive la Consulta Giovanile di Simeri Crichi – oltre ad essere un luogo di formazione professionale per la futura classe dirigente, è anche un luogo di incontro per le comunità giovanili di tutto il territoro. In questa ottica l’ateneo acquisisce una doppia valenza ed importanza che la porta ad essere una piazza importante per lo sviluppo e la formazione non solo professionale ma anche per la comunità.

La consulta Giovanile di Simeri Crichi ha al suo interno numerosi studenti universitari che ogni giorno oltre a recarsi nell’ateneo portano le proprie conoscenze al servizio della loro realtà comunale facendola diventare in tal mondo una tessera fondamentale che ci porta oggi a sostenere la battaglia intrapresa dall’associazione universitaria Eureka sul centro polivalente giovanile.

Sotto questa apparente superficie tranquilla si celano, in realtà, inquietudini che tormentano le condizioni idilliache dei ragazzi che, nonostante abbiano riscosso il loro diritto di autonomia e libertà, scorgono, consci di una libertà proclamata teoricamente, una riduzione massima di spazi nel quale esercitare tale emancipazione. Per questo motivo la Consulta Giovanile appoggia l’iniziativa proposta dall’associazione Eureka, affinché possa fungere da unione di un’intera classe e far riscoprire loro i propri animi giovanili, ancora ardenti di conoscenza e sapere”.