Covid 19, via libera della giunta agli interventi di adeguamento delle aule scolastiche

C’è, anche, il via libera della giunta comunale alle disposizioni per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al Covid 19. La delibera è stata approvata ieri dall’esecutivo guidato da Sergio Abramo.

Gli interventi, per l’importo complessivo di 520mila euro finanziati con autorizzazione Miur, sono così suddivisi: 52 mila euro per l’Istituto Comprensivo Cz Nord Est – Manzoni; 61 mila euro per Istituto Comprensivo Patari Rodari; 55 mila euro per Pascoli Aldisio; 54 mila euro per IC Catanzaro Sala Don Milani; 57 mila euro per l’Istituto Comprensivo di Santa Maria; 55 mila euro per l’IC Catanzaro Sud; 85 mila euro per la Vivaldi; 34 mila euro per il Polo didattico Galluppi; 64 mia euro per l’IC Mater Domini.

Si tratta di interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza Covid 19. Le schede progettuali, redatte dall’ing. Vincenzo Clericò, sono coerenti con la tipologia degli interventi ammissibili riferite ai gruppi di edifici scolastici raggruppati per Istituti Comprensivi.