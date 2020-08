“Aree verdi dei plessi scolastici ripulite entro il prossimo 19 settembre”

“La pulizia del verde dei circa 60 plessi scolastici di competenza comunale verrà completata entro il 19 settembre prossimo, subito prima del referendum costituzionale in programma domenica 20 e lunedì 21, e perfettamente in tempo per l’avvio dell’anno scolastico, fissato per giorno 24”.

Lo ha detto l’assessore all’Ambiente, Domenico Cavallaro, che ha voluto precisare in merito alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della commissione consiliare all’Ambiente, Eugenio Riccio. “Prendo per buone le puntualizzazioni costruttive del presidente Riccio, ma posso assicurare il consigliere, e tutti gli altri componenti della commissione, che nel mese di agosto il settore non è rimasto con le mani in mano e ha recepito gli input del sindaco Abramo. Tengo a ricordare a Riccio, inoltre, che non c’è bisogno di rivolgersi ai “servizi segreti” perché di segreti, in assessorato, non ce ne sono. Per qualsiasi chiarimento può chiedere direttamente agli uffici o al sottoscritto così come ha fatto fino ad oggi”.

“Quanto alla pulizia – ha aggiunto Cavallaro -, Verdidea ha in larga parte provveduto a bonificare le aree verdi più grandi, mentre la Sieco, che ha avviato il lavoro successivamente, si sta impegnando sulle rifiniture. Aspetto, quest’ultimo, che è stato programmato a settembre, a ridosso della riapertura delle scuole, proprio in quanto, sulla base del capitolato e delle risorse economiche disponibili, è previsto un solo giro di interventi. Se fosse stato eseguito prima, durante il mese di agosto, si sarebbe dovuto provvedere a un nuovo giro nelle prossime settimane. Invito la commissione a verificare il lavoro prima dell’inizio dell’anno scolastico al fine di indicare eventuali criticità in quel momento”.

“Il personale del settore ambiente, pur avendo goduto delle ferie, ha sempre garantito lo svolgimento dei servizi nell’ambito di una programmazione effettuata nel rispetto degli impegni contrattuali e delle risorse economiche, senza accettare programmi farlocchi. Nello specifico, l’obiettivo è stato quello di garantire scuole pulite per accogliere i nostri ragazzi il giorno dell’avvio dell’anno scolastico e non il 25 agosto. Nel rispetto della collaborazione instaurata con la commissione presieduta da Riccio, verso il quale nutro profonda stima, mi sarei aspettato che fossero chiesti chiarimenti prima di iniziare il giro di sopralluoghi. Io, o il personale del settore, gli avremmo sicuramente risposto evitando di fargli perdere tempo”.

“Spero – ha concluso Cavallaro – di essere riuscito a tranquillizzare la commissione ed il suo solerte presidente. Nel settore Ambiente del Comune non si sa cosa sia la siesta messicana, ma si cerca sempre, e spesso facendo sacrifici, di garantire risposte ai cittadini”.