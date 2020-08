Nuova videosorveglianza per le scuole primaria dell’infanzia del quartiere S.Elia

“La ripartenza dell’asilo e della scuola elementare nel quartiere Sant’Elia sarà all’insegna della sicurezza grazie all’installazione della videosorveglianza effettuata dall’amministrazione comunale. L’accesso dei plessi sarà ora presidiato dalle telecamere che fungeranno da deterrente e strumento di prevenzione scoraggiando eventuali episodi di danneggiamenti che si sono segnalati negli ultimi mesi”.

Ne dà notizia il consigliere comunale Andrea Amendola, capogruppo di Obiettivo Comune. “Per le famiglie e per i più piccoli – prosegue – si tratta di un segnale di concreta attenzione da parte dell’amministrazione che, sotto la guida del sindaco Sergio Abramo, dimostra ancora una volta vicinanza ai quartieri. I tecnici del settore gestione del territorio, in tempi brevi, hanno quindi provveduto a montare il sistema di videosorveglianza che consentirà di presidiare le scuole e tutta l’area esterna prospiciente. Gli interventi a Sant’Elia non finiscono qui, perché è stata avviata anche la pulizia delle caditoie per far sì che, con l’arrivo delle prime piogge, non si verificano eventuali pericoli per la circolazione e scongiurando disagi per i cittadini. Da parte mia, prosegue l’impegno quotidiano sul territorio per recepire ogni istanza e dare risposte ai bisogni dei residenti”.