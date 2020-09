San Floro riparte dalla sicurezza della scuola

Si e’ concluso questa mattina il sopralluogo presso l’edificio scolastico di San Floro per la valutazione dei protocolli di sicurezza da rispettare in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico. All’incontro erano presenti: il sindaco Bruno Meta, la dirigente dell’istituto comprensivo “G. Sabatini” Marialuisa Lagani accompagnati rispettivamente dal consigliere delegato all’istruzione Annamaria Pirilli e dal professor Massimo Gregoraci (Rspp I.C. Sabatini).

In base alle verifiche effettuate non sono state rilevate problematiche significative, tuttavia, verranno attuati dei piccoli interventi per adeguare l’istituto alle esigenze dettate dalla nuova normativa in materia di sicurezza per il contrasto alla pandemia. Dalle dichiarazioni del primo cittadino emerge un importante impegno verso la realta’ scolastica, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria: “L’amministrazione continua con professionalita’ e responsabilita’ ad essere vicina alle vicissitudini degli insegnanti e dei nostri ragazzi. Garantire un ambiente sicuro e salubre e’ impegno inderogobale per iniziare questo nuovo anno assicurando, anche ai genitori, la serenita’ che meritano”.

Il consigliere Pirilli ribadisce: “i bambini sono i veri protagonisti di questa riapertura. Dopo il lungo lockdown era importante ritornare sui banchi di scuola per riscrivere con nuove sensazioni ed emozioni il futuro del nostro paese”.