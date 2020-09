Competenze area portuale: se ne è parlato nella riunione odierna della Commissione ambiente e igiene

Le competenze all’interno dell’area portuale di Catanzaro attengono al Comune di Catanzaro. E’ questa la risultanza della riunione che la commissione ambiente e igiene – alla presenza dei consiglieri Riccio, Angotti, Celi, Consolante, Sergio Costanzo, Manuela Costanzo, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Pisano, Praticò, Renda e Mirarchi – ha tenuto con il colonnello della Polizia locale Salvatore Tarantino il quale ha avuto modo di ribadire che “l’amministrazione comunale ha l’onere di garantire la salubrità e l’igiene dell’area portuale”.

Nel corso della seduta dell’organismo consiliare, sono stati anche programmati diversi sopralluoghi nei cimiteri cittadini e alcuni plessi scolastici comunali. Facendo seguito alla richiesta dei capigruppo Gallo, Costa e Amendola, si è proceduto anche alla convocazione in commissione dell’assessore all’ambiente Domenico Cavallaro per discutere delle problematiche inerenti il settore. E’ stata, ancora, convocata una conferenza dei servizi con l’Aterp e il settore Patrimonio per verificare la titolarità rispettive competenze delle aree popolari.

Inoltre, si è preso atto che, dopo aver recepito apposita segnalazione, la Sieco ha provveduto a bonificare e diserbare via Bellini. Nella prossima riunione, infine, si discuterà anche della questione inerente la manutenzione di caditoie e tombini per verificare lo stato dell’arte in vista della stagione autunnale.