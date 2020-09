Superato lo scoglio degli Esami di Stato in presenza, dopo i lunghi mesi di didattica a distanza, a Catanzaro le scuole riaprono in sicurezza agli studenti che da ieri hanno iniziato a frequentare i corsi in presenza per recuperare le materie con debito. E il Liceo Fermi del quartiere lido, così come altri istituti, non ha rinunciato alla formula di didattica frontale in linea con le direttive MIUR per il contrasto alla diffusione e prevenzione delle norme anti-covid19.

Presenza in aula per garantire una didattica più efficace

Un ritorno in classe al momento solo per pochi studenti e insegnanti che rappresenta un primo passo per ristabilire un equilibrio, un primo segno di ritorno alla normalità, seppur con tante accortezze da mettere in pratica.

“Siamo partiti con i corsi di recupero e abbiamo organizzato la scuola per garantire tutte le misure di sicurezza previste dal protocollo – ha detto il Dirigente Scolastico Rita Agosto – lo abbiamo fatto per avere una forma di didattica più efficace e permette ai ragazzi di fare lezione con i propri docenti. Partiamo ora ma l’attività di recupero proseguirà fino al primo quadrimestre.”

Orientarsi in sicurezza con il nuovo sistema di wayfinding scolastico.

Tra gel igienizzanti, distanze tra banchi, nuove segnaletiche, cambia il sistema di wayfinding scolastico per permettere a studenti e personale docente e non docente di muoversi e interagire in totale sicurezza. Un dispenser in ogni classe e in ogni angolo del corridoio, cartellonistica ad indicare il corretto procedimento di igienizzazione e comportamenti, percorsi segnati per orientare il passaggio dei corridoi: nulla è lasciato al caso per la frequenza degli attuali corsi di recupero e in vista dell’inaugurazione del prossimo anno scolastico.