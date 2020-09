Scuola, riunione in Comune con i dirigenti scolastici in vista della ripresa delle lezioni

Massima disponibilità e condivisione, fra amministrazione comunale e dirigenti scolastici, per i lavori di adeguamento degli spazi degli istituti comprensivi del capoluogo sulla base delle normative anti-Covid. Gli interventi sono partiti oggi in alcuni plessi e da domani saranno operativi in tutti gli Istituti di competenza comunale.

Le operazioni sono state il fulcro della riunione che il sindaco, Sergio Abramo, ha presieduto questa mattina, a Palazzo De Nobili, con i 9 dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi della città. Nel corso dell’incontro, Abramo e i presidi hanno condiviso, sulla scorta di quanto già stabilito durante il mese di agosto, l’opportunità di continuare la collaborazione per consentire di completare tutti gli interventi previsti entro l’avvio dell’anno scolastico, il 24 settembre.

“Ci siamo mossi per tempo e, in tempo, consegneremo le scuole adeguate agli standard anti-Covid a presidi, personale e alunni”, ha sottolineato Abramo. “Questi lavori sono la priorità dell’amministrazione e delle dirigenze scolastiche e la sinergia instaurata è l’aspetto fondamentale per raggiungere un risultato essenziale”.

Il sindaco, però, ha anche fatto proprie le preoccupazioni dei dirigenti in merito alla carenza di personale scolastico e Ata. “Se da un lato il Comune sta facendo quanto è in suo potere per dare alle scuole gli spazi necessari, dall’altro è proprio la carenza di personale, per cui in Calabria il Ministero sembra non abbia messo a disposizione i fondi necessari, che rischia di penalizzare oltremodo le scuole della nostra regione e, di conseguenza, anche quelle di Catanzaro. Mi auguro – ha concluso Abramo -, che il Miur preveda lo stanziamento di tutte le risorse utili, alle scuole, per assumere gli insegnanti e gli assistenti indispensabili a garantire il corretto svolgimento delle lezioni fin dal primo giorno”.

Abramo ha anche sottolineato che si attende dal Ministero una risposta ufficiale in merito allo spostamento dei vecchi arredi scolastici e alle risorse da destinare al fitto di locali adatti a ospitare questi materiali