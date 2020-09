Provincia, a breve un primo intervento di messa in sicurezza della Sp 12

Sarà avviato a breve un primo intervento di messa in sicurezza della Sp 12, mentre attività più corpose, che consentiranno un ulteriore miglioramento della percorribilità della stessa strada sono state programmate e saranno realizzate entro la fine dell’anno, grazie al già avvenuto stanziamento di 200 mila euro. Ne dà notizia il presidente della Provincia Sergio Abramo che, affiancato dal vicepresidente Antonio Montuoro e dal consigliere provinciale Nicola Azzarito Cannella, ha incontrato il sindaco e il consigliere comunale di Zagarise, rispettivamente Domenico Gallelli e Michele Perri.

L’incontro è stato utile per affrontare le principali problematiche presenti sul territorio di Zagarise e, in particolare, l’attenzione si è concentrata sulle precarie condizioni della suddetta strada, che presenta forti avvallamenti e numerose insidie che condizionano la guidabilità.

“Prossima – ha spiegato Montuoro – è la consegna dei lavori per il primo intervento di messa in sicurezza e, così come preannunciato nell’incontro avvenuto nello scorso mese di giugno, con il primo cittadino di Zagarise e con il consigliere Perri, tutti gli interventi necessari a garantire una maggiore sicurezza saranno effettuati entro il prossimo mese di dicembre. Grazie a questi interventi, la Sp 12, che risulta essere strategica vista la sua funzione di collegamento tra i Comuni della Presila, risulterà senz’altro maggiormente sicura”.

“Anche il tratto stradale “Ponte del Mulino Sp 159/3”, che collega Zagarise e Magisano – ha proseguito -, ha ottenuto tutti i pareri tecnici di cui necessitava per cui entro fine anno si concluderà l’iter burocratico che porterà all’inizio dei lavori. Nel complesso gli interventi di messa in sicurezza ammontano a quasi 500 mila euro, a testimonianza dell’attenzione che l’Amministrazione provinciale continua a mantenere nei confronti di tutti i Comuni. Un plauso, a tal proposito, è doveroso nei confronti del consigliere provinciale Giuseppe Pisano, che detiene la delega alla viabilità”.

“Molteplici – ha concluso Montuoro – sono state nel corso del tempo le segnalazioni da parte degli amministratori della zona relative alla Sp 12. Con questo intervento la Provincia di Catanzaro, guidata da Sergio Abramo, dà una risposta importante al territorio e ai suoi amministratori puntando a migliorare sempre di più la viabilità e non trascurando mai le esigenze manifestate dalle diverse comunità”.