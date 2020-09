Test medicina all’Umg di Catanzaro in serenità e regolarità: le reazioni degli studenti in uscita

Si sono svolte con la massima serenità e nel pieno rispetto della normativa anticovid le prove di ammissione per la facoltà di Medicina e Chirurgia. Mille e cento in candidati per poco meno di trecento posti e la novità delle prove dislocate, per prevenire assembramenti, in tre atenei calabresi. Nel servizio di Antonio Capria le reazioni dei candidati all’uscita e del presidente della Commissione Agostino Gnasso che si è detto contento per aver rivisto tanti studenti in facoltà dopo i mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria.