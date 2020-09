Apertura anno scolastico: a Porta a porta anche le testimonianze di Convitto Galluppi e Patari Rodari

Ci sono anche le testimonianze di due istituti di Catanzaro, il Polo didattico Convitto “Galluppi” e l’IC “Patari – Rodari” nella puntata di “Porta a porta” che, questa sera, su Raiuno, si occuperà di scuola. Intorno alle 23 la popolare trasmissione condotta da Bruno Vespa ospiterà il ministro Lucia Azzolina per illustrare come ci si sta preparando all’apertura di questo particolare anno scolastico, caratterizzato dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19.

Una troupe guidata dalla giornalista Giancarla Rondinelli è stata nella nostra città per documentare timori e speranze del personale scolastico e delle famiglie. Nello specifico, sono stati intervistati i dirigenti scolastici, Stefania Cinzia Scozzafava del Convitto “Galluppi” e Anna Maria Rotella dell’IC “Patari-Rodari”, le quali hanno spiegato gli interventi messi in atto, di concerto con gli enti locali, per garantire ai propri allievi di ricominciare le lezioni, il prossimo 24 settembre, in piena sicurezza.

Raccolta anche la voce di alcuni genitori che hanno evidenziato da un lato la fiducia nell’operato delle scuole ma anche la paura legata alla diffusione del virus che potrebbe portare a una nuova chiusura.