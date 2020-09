Umg Catanzaro: stamattina test di ingresso corsi professioni sanitarie

Sono 1668 i candidati che questa mattina divisi in una quarantina di aule dell’Umg sosterranno la prova per 579 posti ai corsi di laurea della ateneo inerenti le professioni sanitarie. I corsi sono quelli di assistenza sanitaria. Infermieristica logopedia, ortottica, fisioterapia, fisiopatologia, tecnica di laboratorio biomedico, tecniche di neurofisiopatologia. È ovviamente la prova di Infermierisitica la più partecipata e quella con un numero maggiore di posti in palio, poco meno di 400. L’ afflusso dei candidati in numero superiore rispetto agli studenti che concorrevano alcuni giorni fa per un posto in Medicina avviene in maniera regolare nell’ area del campus disciplinato dalle ferree regole anti Covid e proseguirà sono alle 11.30. (La foto dei giovani in attesa scattata alle 8. 30) .