Manifestazione di interesse, 3,3 milioni di euro per l’Istruzione tecnica superiore

È in preinformazione l’avviso per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore. Dalla Regione Calabria circa 3,3 milioni di euro per finanziare interventi di rafforzamento dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e supportare, così, iniziative volte a favorire l’acquisizione da parte dei giovani calabresi di competenze aderenti ai fabbisogni dell’economia e delle filiere produttive regionali.

Con decreto dirigenziale n. 9136 del 9 settembre 2020 del Dipartimento Presidenza, Settore 3 Alta Formazione e Università, è stata approvata la Manifestazione d’interesse per la realizzazione dell’offerta formativa di Istruzione Tecnica Superiore da avviare nell’annualità 2020 che prevede un impegno complessivo di 3.389.828,59 di euro a valere sul POR Calabria 2014-2020, Asse Prioritario 12. A tali risorse si somma il riparto delle somme ministeriali che destina alla Calabria circa 350mila euro. In linea con quanto previsto dal Piano territoriale triennale 2019-2021 di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), la Regione Calabria attraverso la Manifestazione d’interesse intende sostenere le Fondazioni ITS nello sviluppo di percorsi da avviare nell’anno formativo 2020 rivolti a giovani e adulti, anche occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e/o del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di IeFP e Certificazione IFTS e titoli stranieri equipollenti.

“Mettiamo in campo un’altra importante misura con cui incidere sul futuro professionale di un’ampia platea di giovani calabresi – ha affermato l’assessore all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione Sandra Savaglio – che vogliono intraprendere percorsi alternativi al tradizionale sistema universitario. Attraverso gli ITS, i nostri ragazzi acquisteranno competenze di carattere specialistico e una cultura tecnico/scientifica di alto profilo. Attraverso un impegno di oltre 3,3 milioni di euro del POR Calabria 2014-2020 (quasi il doppio rispetto a quello precedente), intendiamo sostenere un’offerta formativa fortemente connessa al mondo del lavoro per la riqualificazione dell’economia regionale e l’innalzamento dei profili tecnici necessari alle imprese. L’obiettivo è quello di creare opportunità di apprendimento innovativo che porteranno a vera occupazione e crescita nella nostra Regione”.

La Manifestazione di interesse fissa, dunque, le caratteristiche dei percorsi finanziabili nonché i requisiti di ammissibilità ed i criteri che saranno adottati in fase di valutazione dei Bandi di selezione degli allievi. I soggetti ammessi a presentare la propria candidatura sono le Fondazioni riconosciute dalla Regione Calabria e attualmente operanti sul territorio regionale, mentre sono ammessi con riserva i soggetti a cui è stata demandata la costituzione delle nuove Fondazioni ITS.

La proposta da presentare da parte di ogni singola Fondazione, infatti, dovrà comprendere la progettazione dei percorsi da avviare nell’anno formativo 2020 nel rispetto dell’area tecnologica di riferimento, tenuto conto anche della possibilità delle cosiddette curvature sugli specifici profili.

Dal link in allegato è possibile accedere alla pagina del portale Calabria Europa dedicata all’avviso attraverso la quale è possibile consultare la documentazione completa, comprensiva del formulario e delle indicazioni operative per la presentazione delle domande.