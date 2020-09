Sono aperte le iscrizioni al corso di preparazione al Concorso per abilitazione a docente 2020 infanzia, primaria e secondana (posti disponibli 30). Il corso prepara su tutto ciò che occorre sapere relativamente al mondo Scuola: moduli normative competenze didattiche e sociali del docente, sistema valutazione/autovalutazione, teorie apprendimento e psicologia, didattica inclusiva, laboratoriale e ambienti di apprendimento. Il corso è diviso in 4 moduli distinti in parte teorica e pratica: una prima parte in aula con docente di 20 ore, corredato da un corso on-line dotato di parte teorica garantita da ebook ed integrato dalle videolezioni ed altri materiali di approfondimento, la pratica è progettata da esperti delle materie con test di verifica. L’esperto propone per ogni capitolo dell’e-book gli argomenti (suddivisi per infanzia, primaria e secondana) per progettare gli esempi pratici, con il team didattico del Centro studi e servizi. Ogni modulo contiene un test di autovalutazione/valutazione con domande a scelta multipla ed un test finale. Ogni corsista può contattare sempre il tutor per consigli, approfondimenti o qualunque domanda inerente la preparazione al concorso.

Il costo totale è di € 149 comprensivo di materiale didattico. Per iscrizioni tel. 3913138025.

Il corso sarà tenuto presso Hotel Perla del Porto a Catanzaro Lido sito in Via Martiri di Cefalonia, 64 nelle giornate di venerdì 2 e sabato 3 Ottobre 2020.

Info tel. 391.3138025 – www.centrostudieservizi.it – centrostudieservizi.css@gmail.com