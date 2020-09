Scuola, dirigenti scolastici incontrano Abramo. Chiesto il rinvio della riapertura degli istituti

Chiedono il rinvio dell’apertura delle scuole almeno di una settimana i dirigenti scolastici degli isitituti di primo grado della città che saranno sede di seggio elettorale che questa mattina sono stati ricevuti a Palazzo De Nobili dal sindaco Sergio Abramo.

Alla base della richiesta la considerazione che le aule saranno utilizzate per le consultazioni referendarie programmate per il 20 e 21 settembre – la data di inizio della scuola è al momento fissata per il 24 – e per la mancanza del personale Ata.

Con la chiusura delle scuole in quei giorni infatti anche le segreterie non potrannio procedere a portare avanti il lavoro per l’inserimento del nuovo personale in particolare quello nominato in in seguito all’emergenza Covid e questo rallenterà ulteriormente il lavoro preparatorio al riavvio delle lezioni dopo mesi di stop in seguito all’emergenza sanitaria. Inoltre è stato fatto presente il ritardo nell’allestimento delle aule visto che i lavori di edilizia leggera sono ancora in corso in alcune scuole.