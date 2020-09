Piccari direttore Aba: le congratulazioni del sindaco Abramo

Il sindaco Sergio Abramo si è congratulato con il nuovo direttore dell’Accademia di Belle arti (Aba) di Catanzaro, Virgilio Piccari. “Sono sicuro che farà un ottimo lavoro e gli invio sinceri auguri per il prestigioso riconoscimento ricevuto in sede di votazione: Virgilio Piccari saprà senz’altro collaborare in maniera attiva, al fianco del presidente Giuseppe Soriero, in quel percorso sinergico che l’istituzione di alta formazione del capoluogo ha intrapreso con l’amministrazione comunale”.

“Più che un benvenuto, posso rivolgere a Piccari un bentornato in quella che è anche la sua città”, ha sottolineato Abramo facendo riferimento alle origini catanzaresi del nuovo direttore dell’Aba, che ha già ricoperto questo incarico nella “scuola” gemella di Catania. “La scelta fatta dall’Accademia con l’elezione di Piccari va inquadrata in quell’ottica di crescita nel panorama nazionale che l’Aba, grazie alla guida di Soriero, ha intrapreso negli ultimi anni. Crescita che si sposa alla perfezione con la partnership instaurata con il Comune in modo concreto e positivo, come dimostrato dalle attività didattiche ospitate in un immobile storico e prestigioso, nel cuore del nostro centro storico, qual è il palazzo ex Educandato. Con Piccari insieme a Soriero sono certo che l’istituto di alta formazione del capoluogo avrà un ruolo ancora più forte e importante nel circuito nazionale delle Accademia italiane”.