Bonus carta docente: 500 euro per gli insegnanti

Da oggi i docenti di ruolo possono usufruire, come ogni anno, di un bonus di 500 euro per l’aggiornamento e formazione professionale. Si possono acquistare libri, ingressi nei musei, teatro e cinema oppure corsi per attività di aggiornamento, come previsto dalla legge 107 del 13 luglio 2016, art.1, comma 121.. Possibile anche acquistare personal computer, computer portatili, notebook e altri dispositivi informatici come webcam e penne touch. Per richiedere la somma spettante bisogna accedere al sito www.cartadel docente.istruzione. it.