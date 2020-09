Classi pollaio al Siciliani? La preside corre ai ripari e chiede più personale

Personale aggiuntivo dedicato al contenimento e alla prevenzione di eventuali contagi Covid- 19. La preside del liceo Siciliani, Francesca Bianco, correi ai ripari dopo aver ricevuto comunicazione da parte dell ‘Usr che le due classi che lo scorso anno erano composte da meno di 20 ragazzi, dal 24 settembre saranno accorpate raggiungendo, nella stessa aula, un numero di 30 ragazzi. Nella scuola prima del Covid questo non avrebbe significato nulla, oggi pone un problema di più. Per insegnanti, per genitori e non ultimo per importanza anche per i ragazzi che potrebbero essere obbligati alla didattica integrata secondo un sistema di rotazione.