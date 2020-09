Petronà è “#FinalmenteScuola”, la campagna di sensibilizzazione anche ad Andali e Cerva

L’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà, nuovo dirigente scolastico Isabella Marchio, ha aderito alla campagna nazionale di sensibilizzazione, promossa da insigni pedagogisti, per riportare la scuola al centro dell’interesse pubblico. Duplice la finalità della partecipata iniziativa: indicare un orizzonte pedagogico con gli alunni come soli protagonisti e celebrare il ritorno a scuola intorno a un rito che crei memoria, immortalando le emozioni della prima campanella intorno allo slogan #FinalmenteScuola.

Detto, fatto. I discenti di Petronà, Andali e Cerva hanno trovato, in men che non si dica e già prima del suono della campanella, cartelli, striscioni e lenzuoli per manifestare la felicità di tornare tra i banchi di scuola dopo l’inedito periodo dovuto all’ emergenza sanitaria. Non è finita qui: sono state coinvolte per giovedì prossimo, 24 settembre 2020, anche le amministrazioni comunali, famiglie, le associazioni, i carabinieri e la parrocchia. La scuola chiama, la comunità risponde e in tre paesi diversi: Petronà insieme ad Andali e Cerva. Parteciperà alla manifestazione un solo componente ad associazione e, insieme ai genitori, si creerà così una piccola catena umana, all’aperto e ben distanziata, per accompagnare l’ inizio anno scolastico dei discenti presilani.

“La didattica a distanza– si legge nelle motivazioni della campagna- è un mezzo e non un fine: la scuola è fatta di scambi, di tempo dedicato all’ascoltarsi, di dimensione umana”. L’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” raccoglie l’appello di #FinalmenteScuola e riparte dalle relazioni senza però trascurare la sicurezza: anche qui si farà scuola senza discostarsi da tutte le norme di sicurezza e di igiene riportate in protocolli e regolamenti.