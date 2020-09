Ordinanza del sindaco Abramo: posticipata l’apertura delle scuole materne, elementari e medie

Il sindaco Sergio Abramo con apposita ordinanza ha disposto il posticipo a lunedì 28 settembre dell’avvio delle attività degli Istituti comprensivi della città di Catanzaro (scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado) e dell’Istituto Grimaldi-Pacioli, sede distaccata del quartiere Lido.

Nel provvedimento si evidenzia che i dirigenti di diversi istituti hanno richiesto di rinviare l’apertura dell’anno scolastico, prevista per domani 24 settembre – viste le difficoltà nel portare a termine le operazioni propedeutiche all’avvio delle attività didattiche – sebbene i lavori urgenti di edilizia, volti ad adeguare gli spazi scolastici alle misure anticovid previste a livello nazionale, siano stati ultimati in tempi record. Inoltre, in tutti i plessi sede di seggio elettorale, in occasione delle consultazioni referendarie, è stata predisposta ed eseguita regolare pulizia e sanificazione. La decisione del rinvio si è resa, dunque, necessaria per garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche e a tutela della sanità pubblica.

A questo link è possibile consultare l’ordinanza pubblicata sul portale del Comune.