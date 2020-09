Rinvio in extremis dell’apertura dell’anno scolastico, Belcaro: “Abramo offende le famiglie”

Dal consigliere comunale di Cambiavento Nunzio Belcaro arriva una dura critica al sindaco Sergio Abramo per aver deciso “disattendere l’appuntamento con l’apertura delle scuole, comunicandolo solamente la sera prima”. Per Belcaro si tratta di “un’ offesa per le famiglie un’offesa per l’istituzione scolastica che immagino adesso verrà imputata dei ritardi. É un insulto alle emozioni dei bambini che da sette mesi convivono su di un ottovolante fatto di lontananza dai compagni e preoccupazioni che fanno fatica a comprendere. Ci guardano, si affidano a noi.

Il compito di protezione nei loro confronti – scrive ancora Belcaro su Facebook- fallisce attraverso queste sciatterie, questa mancanza di cura. Non esistono giustificazioni. Domani la scuola riparte, a Catanzaro no.

E siamo stanchi di fare l’elenco di tutte le situazioni migliori, ci sono città dove i ragazzi e le famiglie sono stati direttamente coinvolti nella ripartenza come una comunità sana dovrebbe fare.

E finiamola anche con lo sport di andare a vedere se esistono posti dove si fa peggio. Meritiamo altro, meritiamo occhi puntati sul bene di tutti e non solo sulla propria carriera politica. È ora di farlo comprendere a più persone possibile che Catanzaro merita un futuro, un sogno”.