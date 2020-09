Botricello, Istituto Comprensivo aderisce alla campagna nazionale #finalmentescuola

Mascherine e distanziamento sociale come da copione, ma anche contenuti significativi ed emozioni a iosa per chi insegna e per chi apprende. Inizia così l’anno scolastico presso l’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Botricello, dirigente scolastico Isabella Marchio. Anche nella comunità educante botricellese si è aderito, nei diversi plessi, alla campagna nazionale “#Finalmentescuola”, proposta da importanti pedagogisti italiani per riscoprire la dimensione umana del fare scuola. Scopo dell’iniziativa è quello di riappropriarsi spazi e relazioni cancellati dal lockdown, coinvolgendo l’utenza scolastica in un rito che crei memoria, in un hashtag che sintetizzi la gioia del ritorno tra i banchi .

In tutte le classi dell’Istituto comprensivo di Botricello si è dialogato molto, anche con le riflessioni poco banali dei discenti, sull’importanza della didattica in presenza, nonostante le legittime preoccupazioni. Tanti anche i disegni dei piccoli discenti, immagini significative intorno all’hashtag “Finalmentescuola” e affisse ovunque, nelle case come per le strade o sui cancelli: la scuola a Botricello riparte e lo fa in sicurezza. Analoga iniziativa, annunciata dal tintinnio delle campane, è stata promossa anche a Cerva e Petronà con il coinvolgimento attivo dell’utenza scolastica e delle istituzioni: lunedì è la volta degli alunni di Belcastro aderire alla campagna nazionale di sensibilizzazione: anche qui in agenda un primo giorno di scuola poco banale.