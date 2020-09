Boom di richieste di immatricolazioni: gli studenti calabresi danno fiducia all’Umg di Catanzaro

Anche quest’anno l’UMG registra una grande affluenza di richieste di immatricolazioni, segno della grande fiducia che i giovani Calabresi e non ripongono nel nostro Ateneo. Anche l’ Università di Catanzaro ha dovuto fare i conti con l’emergenza sanitaria e si è dovuta subito adeguare per mettere in sicurezza gli spazi e i locali a disposizione dei giovani, ma ha dovuto anche fare il conto con la massiccia affluenza di richieste, con una percentuale di oltre il 30% di richieste in più rispetto ai posti disponibili, per la partecipazione ai test di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e delle Professioni Sanitarie, che ha visto la presenza in Ateneo di oltre 3000 studenti. L’Università di Catanzaro ha visto quindi un incremento di richieste rispetto ai posti disponibili. E’ importante ricordare che tutte le prove di selezione si sono svolte nel massimo della regolarità e tranquillità e si ribadisce nel pieno rispetto delle prescrizioni anticovid. Si sono conclusi anche con successo, nei giorni scorsi, i test per le Specializzazioni di Medicina e Chirurgia. Per i corsi di Laurea magistrale in scienze Infermieristiche e ostetriche, e in psicologia cognitiva e neuroscienze è stato registrato un altrettanto soddisfacente gradimento e sono già stati calendarizzati i relativi test di ingresso.

Analogo risultato, di grande soddisfazione, si può anche dire per i Corsi di Studio in Farmacia con una percentuale rispetto ai posti disponibili di bel il 200 % in più di richieste, e per Biotecnologie con il 150 % in più. A seguire Scienze motorie e sportive con un + 120% e Scienze e tecniche di psicologia cognitiva con il 90% di richieste in più rispetto alla disponibilità di posti messi a disposizione dal Ministero per l’Università di Catanzaro. Ancora richieste anche per il corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport e delle attività preventive e adattive che ha raggiunto ormai da settimane il numero dei posti disponibili. Ma ancora fino al 5 novembre si può iscriversi ai Corsi di studio Triennali in Economia aziendale, Sociologia, Organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e Private nonché al corso di studio in Giurisprudenza ed ai corsi biennali specialistici di Scienze delle Amministrazioni e delle organizzazioni complesse (Saoc) ed a Economia aziendale e management. Quest’anno l’offerta formativa si è arricchita anche di un Corso di formazione Professionalizzante per docenti degli Istituti scolastici per le attività di sostegno agli alunni con disabilità nella scuola: primaria, e secondaria di primo e secondo grado, in corso di svolgimento ancora nelle prossime settimane e con una partecipazione di circa 1300 domande su un totale complessivo di 220 posti disponibili e quindi con un incremento di richieste di ben oltre 6 volte maggiore. Ma l’offerta formativa dell’Università di Catanzaro non si ferma qui ma continua anche con i Corsi di Alta Formazione, Specializzazione, Aggiornamento e Master con particolare riguardo ai settori finanziari, management, marketing e gestione sono infatti programmati n. 8 Master di secondo livello, 10 Master di primo livello, 6 Corsi di perfezionamento. Merita menzione anche il Master in Organizzazione del Personale e Strumenti Manageriali nelle aziende complesse richiesto per l’accesso all’iscrizione degli Albi Nazionali per i Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari delle Aziende Ospedaliere e delle ASP. L’Università di Catanzaro intende così accompagnare e seguire i propri studenti dalla Laurea al mondo del lavoro offrendo loro opportunità di crescita professionale e occupazionale.

L’intera Offerta Formativa è consultabile sul sito dell’UMG al seguente link: https://web.unicz.it/it/page/offerta-formativa