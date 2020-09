Rappresentante genitori Casalinuovo-Plesso Aranceto risponde a Belcaro: “Governo nazionale responsabile per i ritardi”

Il rappresentante dei genitori dell’Ic Casalinuovo Francesco Citriniti plesso Aranceto nonchè firmatario insieme ad altri rappresentanti della richiesta di proroga al sindaco Abramo risponde istituzionalmente e non personalmente al neo Consigliere Comunale Nunzio Belcaro che attacca Abramo sulla decisione in extremis di rimandare l’apertura delle scuole .

“Lui parla di “un’ offesa per le famiglie” – scrive Citriniti

Il Consigliere è mai stato nelle scuole cittadine ?? vive il mondo della scuola ?? conosce le realtà cittadine della città di Catanzaro ??

L’offesa delle famiglie è da imputare alle scelte scellerate del Governo e alla gestione fallimentare del Ministro Azzolina e non al governo locale che sta dando l’anima per il benessere dei nostri figli .

Come del resto tutte le promesse del governo si sono dichiarate essere un fallimento

I Banchi non arriveranno prima di fine ottobre ammesso che arrivino, le scuole hanno avuto lavori eseguiti in tempi record e non spetta a noi controllarli per capire se e come sono stati fatti ma bensi ai tecnici preposti , in molte scuole della città non sono arrivate ne le mascherine e tutte le altre promesse dal governo …i dirigenti scolastici sono in tilt per colpa di un governo inaffidabile e parolaro

Noi genitori non ci sentiamo offesi anzi ci sentiamo tutelati e protetti da un Sindaco che pur fiducioso dell’operato dei dirigenti scolastici, ha accolto le loro richieste constatando di persona lo stato delle scuole cittadini anche se l’ultimo giorno decidendo per il giusto .

Solo chi è lontano dalle istituzioni scolastiche può considerare la scelta di Abramo scellerata e un offesa per i genitori, a questo si aggiunge la preoccupazione di gran parte dei genitori della zona sud che con la scoperta del focolaio in zona fortuna hanno chiesto al Sindaco la proroga al fine di evitare problematiche più serie .

l’istituzione scolastica non si sentirà offesa anzi è stata proprio questa a chiedere lo slittamento.

al bambino non sarà danneggiata nessuna emozione del primo giorno di scuola ma a differenza gli verrà assicurata nel primo giorno di scuola una scuola più accogliente e più sicura la stessa che non poteva essere assicurata soprattutto

per colpa di un governo nazionale scellerato che organizza l’apertura della scuola a soli due gg dalle elezioni e pertanto con doppio lavoro da parte delle istituzioni scolastiche che si erano viste le scuole da risistemare subito le elezioni .

Insomma Grazie Sindaco per aver dato voce ai cittadini che vivono la scuola e soprattutto aver dato ascolto ai dirigenti scolastici preoccupati per la situazione .