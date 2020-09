Allievi area infanzia comunale Pepe: oggi primo giorno di scuola anche per loro

Sono tornati tra i banchi anche i piccoli allievi dell’area dell’infanzia comunale “Pepe” che ha riaperto i battenti dopo la lunga chiusura per l’emergenza covid. Ad accogliere i bambini e i genitori della scuola paritaria sono stati l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, e il presidente della commissione al ramo, Rosario Lostumbo, insieme alla responsabile del servizio Aurora La Rosa. Gli ambienti della “Pepe” ospiteranno per quest’anno scolastico due sezioni nido, due primavera e tre materne per un totale di circa 65 iscritti.

“Con grande gioia abbiamo voluto salutare i bambini dell’area infanzia che, accompagnati dalle famiglie, si apprestano a vivere un nuovo percorso insieme, rigorosamente nel rispetto delle regole anticovid, dopo i tanti mesi trascorsi a casa”, hanno affermato l’assessore Concolino e il consigliere Lostumbo.

“L’amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo, con il settore politiche sociali diretto da Saverio Molica – hanno proseguito – ha fatto grandi sforzi sia per garantire un numero di iscrizioni adeguato ai bisogni, ma anche per realizzare, in totale economia, quegli interventi necessari per assicurare il distanziamento sociale e salvaguardare la salute dei più piccoli. Ancora una volta, le necessità dell’infanzia e delle famiglie sono state messe al centro dell’attenzione per garantire l’avvio delle attività in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico e fornire un servizio fondamentale in continuità con le precedenti programmazioni”.