Hanno riaperto i cancelli, questa mattina, anche gli istituti comprensivi di Catanzaro per inaugurare il nuovo anno scolastico con gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Ed è festa per questo ritorno a scuola tanto atteso e rinviato solo di qualche giorno.

C’è emozione tra i bambini che iniziano un nuovo ciclo di istruzione con nuovi compagni e insegnanti e tanta gioia per chi invece può ritrovarsi con i vecchi. All’IC Casalinuovo gli ingressi sono contingentati e, come era stato preannunciato ancora prima della nuova ordinanza emanata dalla Santelli, all’ingresso di scuola i volontari della Protezione misurano la temperatura a studenti e insegnanti. Il servizio scuolabus è stato già avviato e all’ingresso di scuola ad accogliere gli scolari sono gli assistenti che garantiscono il mantenimento della distanza minima prevista.

E anche nel rione Aranceto, nel plesso che accoglie la scuola dell’infanzia, la parola d’ordine è sicurezza. Tutti hanno la mascherina, tutti rispettano scrupolosamente tutte le indicazioni, ma i genitori non nascondono timori ed emozione.

“Sarà un anno diverso dagli altri, difficile un pò per tutti – dice un genitore – i bambini dovranno seguire molte regole e noi genitori viviamo anche un pò di apprensione per la paura di essere chiamati dalla scuola per qualche problema. Viviamo in una zona dove si vive alla giornata – prosegue – e un’eventuale quarantena di quattordici giorni in caso di focolai in classe ci mette paura perchè non possiamo permetterci di stare a casa tutti questi giorni . Ci auguriamo che tutto vada bene!”