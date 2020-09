Taverna, prima classe alberghiero confermata

Non deluse le aspettative degli alunni, interpretate le istanze di genitori e anche degli amministratori.

La classe prima dell’istituto alberghiero di Taverna, sede distaccata istituto superiore Sersale, non chiude battenti, nonostante esiguo numero di alunni.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Sebastiano Tarantino e dalla delegata alla cultura Clementina Amelio: ” Grande soddisfazione per il risultato raggiunto- scrivono i due confermati amministratori – grazie anche all’ impegno e al lavoro del dirigente scolastico dott.ssa Cristina Lupia con la quale sin da subito si è instaurato un rapporto di sinergia e condivisione verso un unico obiettivo la formazione della classe prima della scuola alberghiera di Taverna.

Un risultato, questo , che ha garantito a tanti ragazzi, desiderosi di intraprendere un corso di studi tanto agognato, il loro diritto allo studio e di non aumentare la percentuale di dispersione scolastica. Un grazie all USR per la sensibilità dimostrata verso una realtà che accoglie un’ utenza proveniente da tutto il comprensorio presilano e non solo. Contenti che i ragazzi siani stati tutelati e finalmente possano dedicarsi a quello a cui tengono : lo studio, per affrontare un domani da professionisti in un settore quello turistico- alberghiero tanto importante per la nostra regione.”

Quando le persone contano più dei numeri: ufficio scolastico regionale e Comune di Taverna la pensano allo stesso modo.