Una cerimonia d’apertura nel primo giorno di scuola dell’Ic Don Milani

Oggi 28 Settembre nel cortile del plesso Samà si è svolta la cerimonia di apertura dell’anno scolastico 2020/2021 dell’Istituto Comprensivo Don Milani. Un’accoglienza semplice nel rispetto delle norme anti Covid. Il Dirigente Scolastico, Cinzia Emanuela De Luca, sostiene che: “Il primo giorno di scuola è sempre stato per i bambini e i ragazzi un momento importante per vari motivi, dovuti soprattutto alla novità, alla curiosità e alle attese. Ma oggi dobbiamo fare i conti con un piccolo minuscolo nemico che provoca fermento e agitazione. Nel nostro Istituto è stato fatto tutto il necessario per garantire in salute e sicurezza l’inizio dell’anno scolastico”.

I bambini sono stati accolti dalle docenti nel cortile della scuola con una breve cerimonia per far sentire loro che nonostante tutto è bello stare insieme. I piccoli alunni della classe prima sono stati invitati ad entrare con un appello iniziale festoso e un saluto particolare da parte delle insegnanti. I genitori sono stati accolti dal docente vicario Concetta Passafaro che li ha informati sulla nuova organizzazione, invitandoli ad affrontare con serenità, fiducia e responsabilità questo anno scolastico gestendo in modo intelligente e semplice lo straordinario periodo che stiamo vivendo