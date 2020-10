A Petronà c’è la classe del banco vuoto

La classe del banco vuoto. Così amano definirsi, cosi è stato.

Gli alunni della classe II A della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà hanno scritto poche ore fa un’edificante pagina di solidarietà.

Gli studenti petronesi hanno chiesto e ottenuto che un banco vuoto venisse collocato nella loro classe. Motivo ? E’ il banco di Helena, una loro coscritta che ha sempre fatto scuola da casa per via delle sue precarie condizioni di salute. Helena non ha mai frequentato e mai frequenterà, ma il banco vuoto ricorderà a tutti i lavoratori della scuola che gli alunni della classe sono 17 e non 16: nessuno escluso, c’è bisogno di tutti e di ciascuno. Hanno scritto i compagni di Helena sulla home del giornalino scolastico: “ Abbiamo realizzato il nostro desiderio. Noi alunni della classe II A dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà abbiamo finalmente collocato un banco nuovo nella nostra classe. In aula siamo in 17, ma frequentiamo solo 16 allievi: il banco vuoto è di Helena, per noi è unica e lo abbiamo scritto. La nostra compagna fa scuola da casa, da sempre non può venire da noi in classe per le sue condizioni di salute, ma noi, grazie al banco e al nostro grande cuore, non ci dimentichiamo mai di lei e spesso andiamo a trovarla, anche solo per un breve saluto. Quel banco per noi non è solo sinonimo di vuoto, ma esprime il nostro affetto per Helena, ci ricorda i valori della solidarietà, ci rammenta quanto è importante recarsi a scuola, vedere gli amici, scambiarsi opinioni perché non tutti possono farlo. Helena, anche se non parli e non dici ciò che pensi, sei per noi molto importante e non ti perderemo mai di vista.” Quando un alunno non può andare a scuola, una scuola trova sempre il modo per andare dall’alunno: la comunità educante di Petronà, dirigente scolastico Isabella Marchio, sa essere inclusiva.