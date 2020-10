Ic Casalinuovo: molto apprezzato l’operato dei volontari della Protezione Civile

Viva soddisfazione e gratitudine viene espressa dal rappresentante dei genitori e presidente del consiglio d’istituto della scuola Casalinuovo Francesco Citriniti per l’importanza del servizio svolto dalla protezione civile di Catanzaro

Un ringraziamento al Sindaco Sergio Abramo per aver predisposto un servizio importantissimo per la prima settimana d’ingresso (la misurazione della temperatura) all’estero degli edifici scolastici del nostro istituto che come tutti sapranno appartengono ad una zona che risulta interessata da parecchi casi covid .

Grazie ai volontari coadiuvati dal responsabile dott. Pizzoni ed a tutti coloro che hanno collaborato per questo

Atto di grande responsabilità al servizio dei cittadini .

lo stesso ringraziamento si estende a tutti i genitori per la collaborazione che continueranno a dare osservando già in famiglia le regole anticovid che sicuramente ci porteranno ad essere protetti da questo maledetto virus .

Grazie ancora a tutti …..continuiamo così altrimenti tutti i sacrifici andranno persi con grande dispiacere.