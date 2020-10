Sellia Marina, sono arrivati i banchi monoposto. Sostituiranno quelli fai da te segati in due

Ha fatto il giro dei media nazionali la notizia, di un paio di settimane fa, della soluzione “fai da te” per i banchi monoposto ideata dall’amministrazione comunale di Sellia Marina.

A ridosso dell’apertura delle scuole, fissata per il 28 di settembre, i tavoli singoli non erano arrivati e allora si è pensato bene di segare in due circa duecento banchi e realizzarne così il doppio; il tutto in maniera assai semplice, ovvero sostituendo il piede mancante con una spalla in legno, ricavata dalla parte avanzata del banco… un rimedio veloce, pratico e decisamente economico per permettere agli studenti di cominciare la scuola in tranquillità, nel rispetto della regola del distanziamento imposta dall’emergenza Coronavirus.

Ebbene, è notizia di oggi che alla scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Sellia Marina sono stati consegnati 227 banchi monoposto, che andranno a sostituire buona parte di quelli realizzati artigianalmente.