Università, visita a Rende e Catanzaro del Sottosegretario Giuseppe De Cristofaro

Nei giorni in cui i dati sulle nuove iscrizioni alle università calabresi fanno registrare un rilevante trend di crescita, il Sottosegretario all’Università e alla Ricerca, Giuseppe De Cristofaro, partecipa a due eventi, a Rende e Catanzaro, incentrati sulle necessità e le possibilità di sviluppo degli atenei della Calabria e sull’importanza, in particolare in questa fase socialmente ed economicamente tanto delicata, di investire con costanza e determinazione sul diritto allo studio e per creare occasioni di formazione sempre più qualificate per le studentesse e gli studenti.

Lunedì 12 ottobre, a partire dalle ore 10,30, il sottosegretario De Cristofaro interverrà al Seminario di riflessione operativa sul tema del diritto allo studio universitario, organizzato a Rende, presso il Museo del Presente, dal Sindaco, avv. Marcello Manna.

All’incontro, , organizzato in partenariato con l’Università della Calabria, oltre a De Cristofaro e Manna parteciperanno l’assessora all’Istruzione, Università, Ricerca scientifica e Innovazione della Regione Calabria, prof.ssa Sandra Savaglio, l’assessora alla Cultura, Ricerca e Rapporti con l’Università del comune di Rende, prof.ssa Marta Petrusewicz, il dott. Lucchetto Menotti, dirigente ad Alta Formazione della Regione Calabria, il prof. Nicola Fiorita dell’Università della Calabria che modererà la discussione.

Nella stessa giornata di lunedì 12 ottobre, alle ore 15 presso l’Auditorium – Campus universitario di Germaneto dell’Universita degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, il sottosegretario De Cristofaro interverrà all’incontro organizzato dall’ateneo e incentrato su “Didattica, Ricerca e Diritto allo Studio al tempo del COVID: le prospettive future all’Università “.

Il programma dell’incontro, dopo i saluti del Magnifico Rettore, prof. Giovambattista De Sarro, prevede gli interventi del Presidente del Senato Accademico, prof. Giuseppe Viglietto, del Direttore Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Sociologia, prof. Geremia Romano, del Prorettore alla didattica, prof. Agostino Gnasso, del Delegato alla Ricerca, prof. Gianni Cuda, del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Accademie Statali, prof. Giuseppe Soriero, del Presidente della Fondazione UMG, prof. Valerio Donato.