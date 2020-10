Una Santa Messa del Vescovo all’Immacolata per l’inizio dell’anno scolastico

Venerdì 9 Ottobre alle ore 17:30, presso la Basilica dell’Immacolata in Catanzaro, si è svolta la Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone per inaugurare il nuovo anno scolastico 2020/21.

Alla presenza del personale Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, del Direttore dell’Ufficio Pastorale Scolastica Dott.ssa Annamaria Fonti Iembo, dei numerosi Dirigenti Scolastici delle scuole della Provincia di Catanzaro. Tra i partecipanti molti sono stati i docenti e gli insegnanti di Religione Cattolica. L’Istutito comprensivo di Taverna, guidato dalla Dirigente Dott.ssa Susanna Mustari, ha raccolto con viva emozione il messaggio che S. E. ha voluto offrire nella sua lettera a tutti gli studenti. Un invito a vivere questo particolare momento storico di pandemia nel rispetto delle nuove norme di sicurezza, ma soprattutto come preziosa occasione per non perdere lo “spirito comunitario “.

Nella Celebrazione Eucaristica S. E. Monsignor Bertolone ha voluto sottolineare quanto la Chiesa ha a cuore la scuola e le sue finalità e ciò significa innanzitutto amore al bene delle persone e della comunità scolastica nel suo insieme; il personale scolastico tutto, quest’anno più che mai, deve sentirti chiamato ad una grossa sfida “per costruire nelle aule, giorno dopo giorno, nuovi modelli di relazione, educazione, formazione”, assumendo come valori tre semplici parole: “responsabilità, impegno e rispetto “.

L’Istituto Comprensivo di Taverna vuole ringraziare con emozione e commozione S.E. Arcivescovo Mons. Vincenzo Bertolone per il dono di questo incontro fraterno, che ha segnato con gioia e forza l’inizio del cammino del nuovo anno scolastico in un tempo di grande prova.

La Dirigente Mustari ringrazia personalmente la numerosa delegazione di docenti che ha partecipato alla celebrazione, tra cui le insegnanti di Religione Rosanna Scalzo, Serafina Chiaravallotti, Grazia Citriniti, Francesca De Fazio e Concetta Costantino, unitamente alla sua collaboratrice prof. ssa Daniela Garofalo e all’intero staff dirigenziale che certamente saprà fare germogliare il messaggio della Chiesa nell’intera comunità scolastica.