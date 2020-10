A Botricello un progetto di giornalismo per gli alunni dell’istituto comprensivo

La pandemia non ferma la progettualità dell’Istituto comprensivo “Ilaria Alpi” di Botricello, dirigente scolastico Isabella Marchio. L’offerta formativa della comunità educante botricellese si arricchisce, quest’anno, di un nuovo progetto didattico-educativo foriero di importanti ricadute pedagogiche: il progetto giornalismo.

Così i discenti botricellesi, coordinati dalla referente di progetto la docente Giovanna Pettinato e da altri docenti, avranno l’opportunità di partecipare a interessanti rubriche suggerite da autorevoli rappresentanti del mondo dell’informazione, così come c’è possibilità di costruire, sempre tramite sito internet, il giornalino della scuola.

E ancora i contest: dal concorso fotografico ai disegni più belli, passando per gli articoli più interessanti, le sfide più avvincenti e le didascalie più originali. Repubblica scuola, conosciuto come Rep@scuola, è un progetto all’avanguardia, arrivato alla sua 21esima edizione e riconosciuto dai più importanti organismi internazionali come il World Young 1Reader Network.