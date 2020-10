Lamezia Terme, accertata la positività di 2 alunni della scuola secondaria “Pitagora”

Accertata la positività di 2 alunni della scuola secondaria “Pitagora”, con sospensione delle attività didattiche per l’effettuazione delle procedure di sanificazione in tutte le scuole dell’istituto per la giornata di domani.

Prevista l’attivazione della didattica a distanza per le attività pomeridiane di strumento nella scuola secondaria di primo grado Pitagora a partire dal 23 ottobre e fino al 7 novembre dalle 14,30 alle 17,30 secondo l’orario comunicato dai docenti di strumento.

Il funzionamento dell’ufficio di segreteria, nella giornata del 22 ottobre sarà garantito mediante smart working.