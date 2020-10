Scuola Calabricata: Fulginiti, “Dalla Granato false notizie, lezioni ripartite in sicurezza”

Riceviamo e pubblichiamo.

Vi ricordate la storia della Scuola dell’infanzia di Calabricata? Vi ricordate quante polemiche sulla stampa e sui social innescate dalla Senatrice del Movimento Cinque Stelle Bianca Laura Granato contro il Sindaco di Sellia Marina?

Ebbene, la Scuola è poi ripartita regolarmente in presenza e in sicurezza, nella stessa sezione di Calabricata, per come previsto dal sindaco Francesco Mauro. Non era vero, dunque, quanto sostenuto dalla Granato: “i bambini non possono fare lezione” perché “mancano aule alla Scuola dell’infanzia di Sellia Marina”. Era una fake news, dunque.

In questi casi, comunque, quello che conta di più è che, bambini, insegnanti e genitori, vissero tutti felici e contenti! Ciò è stato possibile, perché, in questo anno di emergenza sanitaria da coronavirus, insieme al Sindaco, abbiamo pianificato interventi ed azioni mirate proprio alla tutela comunità scolastica.

L’Assessore all’Ambiente ed alla Protezione Civile.

Davide Fulginiti