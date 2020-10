Scuola Manzoni, unico ingresso e rischio assembramenti: al via lavori di piccola manutenzione

La commissione lavori pubblici ha tenuto, ieri mattina, un sopralluogo alla scuola Manzoni, nel quartiere Pontegrande, per verificare le condizioni di sicurezza della struttura alla luce delle normative anticovid.

Presenti, oltre al presidente Riccio, anche i consiglieri Angotti, De Sarro e Levato su richiesta di alcuni genitori e rappresentanti di classe. “Abbiamo potuto constatare che su quattro ingressi, solo uno è realmente accessibile, con tutti i rischi che possono derivare per gli studenti dal punto di vista degli assembramenti all’ingresso e all’uscita da scuola nonostante lo scaglionamento orario”.

Lo affermano i consiglieri Riccio e Angotti sottolineando che “i genitori che ci hanno contattato per verificare sul posto la situazione vanno ringraziati perché, specialmente in questo periodo difficile, rappresentano delle vere sentinelle che, il più delle volte, per il bene dei propri figli sopperiscono alle lacune delle istituzioni e degli organi di controllo. Riguardo alla scuola Manzoni, abbiamo appreso che i tecnici del settore lavori pubblici si sono messi subito a lavoro da stamattina per gli interventi di piccola manutenzione necessari a riattivare tutti gli altri ingressi. Nel frattempo, abbiamo scritto a Procura, Prefetto, al sindaco, all’Asp, alla Regione tramite il responsabile emergenza covid Belcastro, ai Nas e alla Polizia Locale affinché vengano assicurati i giusti controlli sul rispetto delle linee guida anticovid e dei conseguenti protocolli di sicurezza nella scuola. Se ci preme ringraziare il Sindaco Abramo e l’assessore ai LL.PP Longo per l’immediato intervento a seguito del sopralluogo della commissione di ieri due domande sono d’obbligo:1) perchè questi lavori non sono stati realizzati a settembre con i fondi ministeriali destinati agli adeguamenti delle scuole in funzione anticovid ? 2) è mai possibile che si debba sempre aspettare la denuncia di qualcuno prima di effettuare i doverosi interventi per la sicurezza dei nostri studenti?”.

Nei prossimi giorni la commissione Lavori pubblici sarà ancora una volta con i genitori presso la scuola Manzoni per constatare i lavori realizzati e, soprattutto, verificare se tutti gli ingressi della scuola sono aperti al fine di garantire la sicurezza e la salute dei bambini, degli operatori scolastici e dei genitori”.