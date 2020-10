Il catanzarese Luigi Placanica si aggiudica il primo premio nazionale Uaar con la tesi di laurea ‘Quando i giudici parlano di Dio’

Un prestigioso riconoscimento nazionale ad un giovane dottore in Scienze Politiche. Si tratta del catanzarese Luigi Placanica, che si è laureato in ‘Diritto e Religioni in Europa‘ al Corso di laurea di Scienze Politiche dell’Unical di Cosenza con il professore Nicola Fiorita. La sua tesi di laurea, dal titolo ‘Quando i giudici parlano di Dio’ è risultata una delle due premiate, a livello nazionale, da Uaar, Unione degli atei e degli agonistici razionalisti. Ieri il dottor Luigi Placanica, insieme alla dottoressa Angela Triscari, hanno quindi ricevuto il Premio di laurea Uaar 2020 per le Discipline giuridiche in diretta online sui canali social degli organizzatori. Soddisfazione quindi per un premio che da diverse edizioni riconosce meriti scientifici ai lavori realizzati negli atenei italiani su tematiche giuridiche con particolare attenzione ai temi della laicità e della libertà religiosa.