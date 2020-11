Messa in sicurezza scuola Manzoni: nuovo sopralluogo commissione lavori pubblici

Nuovo sopralluogo della commissione lavori pubblici presso la scuola Manzoni, nel quartiere Pontegrande, per verificare l’andamento dei lavori di messa in sicurezza già annunciati nei giorni scorsi. Lo rende noto il presidente dell’organismo consiliare, Eugenio Riccio, che insieme ai colleghi De Sarro, Levato e Pisano è tornato nella sede del plesso scolastico insieme agli assessori Franco Longo e Danilo Russo e alla presenza del presidente del Consiglio d’Istituto.

“In questo nuovo sopralluogo – commenta Riccio – è stato appurato che gli addetti del settore lavori pubblici hanno completato l’intervento di ripristino dell’asfalto nei punti più critici che circondano il plesso. D’accordo con la rappresentanza dei genitori, è stata condivisa la necessità di garantire la messa in sicurezza, nel più breve tempo possibile, degli ingressi allo stato attuale non utilizzabili, nonché la messa in posa di alcuni dissuasori per scongiurare rischi per l’incolumità degli alunni. E’ stato preso atto, dunque, dell’impegno dell’amministrazione per salvaguardare la sicurezza e la salute della comunità scolastica, alla luce delle misure anti-covid”.