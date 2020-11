Ic Casalinuovo a senatrice Granato: grazie dell’attenzione ma no a strumentalizzazioni

Cara senatrice Granato – scrivono la dirigente, i docenti , il personale ata e i genitori dell’IC Casalinuovo Catanzaro– siamo veramente lusingati per l’interesse dimostrato nei confronti del nostro Istituto, soprattutto in un momento così delicato, che ha visto tutta la comunità scolastica in forte apprensione e preoccupazione; ci urge però chiarire alcuni punti in merito ad alcune sue dichiarazioni.

Per quanto riguarda i lavori di edilizia leggera, eseguiti dal Comune di Catanzaro, gli stessi, come già confermatole a suo tempo dalla Dirigente in occasione di una sua intervista in proposito, seppur iniziati nella data da lei indicata, sono stati condotti con solerzia ed ultimati per tempo. Abbiamo individuato, in sinergia con l’ente locale, i locali necessari alla nostra utenza, ottimizzando e rimodulando gli spazi già a disposizione della scuola. Le ricordiamo pertanto, che la necessità di rinviare l’apertura dell’avvio dell’anno scolastico al lunedì 28 settembre, è stata determinata dalla concomitante presenza delle consultazioni referendarie e dalla necessaria operazione di sanificazione successiva, che ha messo in difficoltà tutti i plessi scolastici interessati dai seggi elettorali, e non soltanto l’istituto Casalinuovo.

Le ricordiamo inoltre del focolaio che, proprio in quei giorni, ha coinvolto il quartiere Fortuna, nel quale ricadono alcuni plessi del nostro istituto, e che grazie all’intervento e alla collaborazione della Protezione Civile ha consentito un maggior controllo, a garanzia di una apertura in sicurezza studiata e coordinata fin nei minimi particolari, seguendo i protocolli e le raccomandazioni delle autorità competenti.

Dal 26 ottobre al 4 novembre, i giorni di scuola con sospensione delle lezioni in presenza sono sei, e con questo non vogliamo dire che sono pochi. Per la precisione, non soltanto nel nostro Istituto le attività in presenza sono state sospese su ordinanza sindacale: di certo l’Istituto Casalinuovo non vanta questo primato , da lei attribuitoci, del maggio numero di giorni di interruzione delle attività scolastiche. La invitiamo a dare uno sguardo al nostro sito istituzionale: dalla notizia della chiusura, all’avvio della Didattica Digitale Integrata, ancor prima che fosse formalizzata l’ordinanza sindacale, la scuola aveva già predisposto tutto il necessario per svolgere le lezioni a distanza, garantendo il diritto costituzionale allo studio e contemporaneamente cercando di tranquillizzare le legittime preoccupazioni delle famiglie.

Le facciamo presente che, alla diffusione della notizia dei sospetti casi di contagio, attraverso i rappresentanti dei genitori, la maggior parte degli stessi aveva già manifestato l’intenzione di tenere a casa i propri figli. Se non fosse intervenuta l’ordinanza il risultato sarebbe stato: scuole aperte, aule quasi deserte e lezioni perse. Il compito della scuola e degli enti predisposti alla gestione è proprio questo, cercare di rispettare i protocolli e nello stesso tempo intuire i bisogni e le paure delle famiglie . Inoltre, per dovere di cronaca, i plessi oggetto di ordinanza di chiusura sono due.

Per le classi ubicate in via Calabria, nel quartiere Corvo (scuola primaria e scuola dell’infanzia), e per quelle ubicate in via Teano, nel quartiere Aranceto (scuola primaria e scuola dell’infanzia) le lezioni si stanno svolgendo in presenza.

In poco tempo, con l’ausilio dei coordinatori di classe e di interclasse, la scuola ha avviato, un ulteriore monitoraggio per individuare necessità di devices, soprattutto per i nuovi iscritti e per quanti non ne avessero beneficiato nell’anno precedente. Proprio a proposito dello scorso anno, ci corre l’obbligo sottolineare come il nostro istituto scolastico sia riuscito a mettere in moto una macchina di sostegno e aiuto nei confronti di tutti e sottolineiamo di tutti…