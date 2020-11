Liceo Classico Galluppi in lutto. Addio alla professoressa Brunetti.

Il terzo G si riunisce per un ultimo saluto alla carissima professoressa Brunetti.

Sembra ieri che occupavamo quei banchi del Liceo Classico “Galluppi”, ieri adolescenti insicuri ma con tante idee e progetti sul domani. Oggi giovani adulti, ognuno con la propria carriera e la propria strada da seguire per una realizzazione professionale. Abbiamo preso tutti strade diverse e da quella quotidianità scolastica, ricordata con affetto, sono ormai trascorsi dieci anni. Eppure oggi, dopo aver appreso la triste notizia, ci siamo tutti riuniti in un pensiero comune, addolorati per la scomparsa della nostra professoressa di greco, la nostra professoressa Brunetti. Profondamente dispiaciuti e scossi, da quello che è stato un fulmine a ciel sereno in questo già triste periodo, siamo purtroppo chiamati a rispettare e seguire regole che ci impediscono di poterci riunire ancora una volta insieme per un ultimo saluto. Abbiamo scelto così di ricordare un’ultima volta la nostra docente, per ricordare la sua professionalità e umanità e dimostrarle la nostra piena riconoscenza. Lei che ha lasciato l’insegnamento nell’anno in cui ci siamo diplomati, lei che ci ha accompagnato durante gli ultimi anni del nostro percorso scolastico verso quello che allora era per noi lo scoglio più difficile: gli esami di stato.

Cara professoressa Brunetti, adesso non capiterà più di incontrarla per caso per le vie di Catanzaro, lei sempre distinta e gentile, sempre maternamente curiosa su dove fossimo e come procedesse lo studio e il lavoro. Oggi le diamo un ultimo abbraccio consapevoli che la ricorderemo sempre.

Il 3 G 2009/2010