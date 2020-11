A Petronà la lettura non chiude per pandemia. Torna Libriamoci

La lettura non chiude per pandemia: la voce dei libri risuonerà anche nelle classi dell’Istituto comprensivo “Corrado Alvaro” di Petronà, sedi staccate anche ad Andali e Cerva, grazie alla rassegna nazionale conosciuta come “Libriamoci”.

Come l’anno scorso, anche quest’anno la comunità educante di Petronà, dirigente scolastico Isabella Marchio, prenderà parte alla settima edizione di “Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole”, campagna nazionale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado.

Obiettivo: diffondere l’amore per i libri.

Dal 16 al 21 novembre 2020, non mancheranno quindi le iniziative nel plessi di Petronà, Cerva e Andali, manifestazioni in presenza e online per ridurre le distanze tra studenti e lettura.

Ogni classe ha scelto un libro da leggere e ogni alunno ha indicato la parola preferita. Non solo: hanno già dato la loro adesione per incontri in remoto gli scrittori Carmela Mantegna, Patrizia Fulciniti, Angela Bubba, Domenico Dara e Maria Brutto.

Libriamoci è promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, attraverso il Centro per il libro e la lettura e dal Ministero dell’istruzione.

Anche con la pandemia, qui non ci si stanca di rammentare che la lettura è gioia, la lettura è utile, la lettura è viaggio senza confini.