Legge doppia preferenza di genere, il plauso dell’assessore Carrozza

“La legge con cui il Consiglio regionale ha finalmente introdotto la doppia preferenza di genere ha portato la Calabria allo stesso livello delle altre Regioni”.

Lo ha detto Concetta Carrozza, assessore alle Pari opportunità del Comune, sottolineando come “il voto sia stato un segnale di estrema responsabilità da parte di Palazzo Campanella, ma soprattutto un atto di attenzione, tanto dovuto quanto atteso. A questo punto non posso non accogliere con grande soddisfazione la scelta del Consiglio regionale, che ha dimostrato di saper ascoltare ed essere sensibile alle istanze che, in questi anni, le associazioni e le istituzioni hanno portato avanti sul tema. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo a Baldo Esposito, il consigliere regionale che ha votato la delibera e che è uno dei referenti del movimento fondato da Piero Aiello, Catanzaro da vivere, nel quale mi riconosco in pieno e che ho l’onore di rappresentare nella giunta comunale guidata da Sergio Abramo. Da ieri la Calabria ha vinto una battaglia di civiltà con una sinergia, fra istituzioni e associazionismo, che può essere solo positiva per la nostra terra”.