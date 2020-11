Botricello, non chiudono le scuole materne: la protesta delle mamme

Non tutte le scuole sono chiuse nella provincia di Catanzaro. A Botricello, didattica a distanza per primaria, media e superiori, ma l’ Amministrazione comunale, primo cittadino Michelangelo Ciurleo, ha deciso di lasciare aperta la scuola dell’infanzia di via Aldo Moro. Una decisione invisa a un gruppo di mamme che non le mandano a dire.

” Noi mamme siamo tutte indignate- scrivono in in nota stampa – per il semplice fatto che i nostri bambini vengono trattati come merce di scambio in meri giochi politici, da una settimana a scuola non si presenta nessun bambino, quindi le insegnanti sono obbligate a fare orario scolastico. Abbiamo chiesto un confronto con amministratori, ma non c’è dialogo: solo monologhi. Chiediamo al primo cittadino di cambiare atteggiamento e ascoltare esigenze dei cittadini”

Nei giorni scorsi, Botricello è stato uno dei paesi che ha registrato più casi di contagio da Sars cov-2: la situazione sta rientrando, le mamme hanno però ancora tanta paura.