Scuola materna aperta a Botricello, la precisazione del sindaco

In riferimento alla notizia delle protesta delle mamme sulla mancata chiusura della scuola materna nel comune di Botricello il sindaco Michelangelo Ciurleo precisa che “nessuna richiesta di incontro è stata inviata dalle mamme” e ricorda che il comune di Botricello ha chiuso le scuole in data 30 ottobre 2020 e ha prorogato la chiusura fino all’esito dei tamponi degli alunni che sono venuti a contatto con positivo. Nessuna positività è stata riscontrata nella scuola materna nè nessun contatto si è avuto tra positivi e alunni della scuola materna. D’altronde la scuola materna non è obbligatoria per cui le mamme possono decidere autonomamente di non mandare i figli a scuola e tenerli a casa.