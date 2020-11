Cinque ore di didattica a distanza, gli studenti del Liceo Siciliani protestano

Nel Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico Siciliani – si legge in una nota stampa dei rappresentanti degli studenti della scuola- tenutosi in data odierna abbiamo dibattuto in merito alla rimodulazione dell’orario scolastico.

Il Consiglio ha approvato il seguente orario: 5 ore al giorno di attività in sincrono con 10 minuti di pausa ogni ora, sabato incluso.

Tale orario è stato posto ai voti: la votazione ha dato il seguente esito: 10 favorevoli, 7 contrari (noi 4 rappresentanti e i 3 rappresentanti dei genitori presenti).

Ci siamo strenuamente opposti ad una decisione che appare scellerata sotto ogni punto di vista. Chi è Studente sa cosa significhi studiare in Didattica a distanza, sa quali sacrifici comporti, sa quante innumerevoli problematiche vi sono anche in relazione alla salute.

Una tale configurazione dell’orario provocherebbe, a nostro avviso, una forte riduzione della qualità dell’apprendimento.

Abbiamo deciso pertanto – annunciano gli studenti- dinanzi a questa ingiusta disposizione, di indire uno sciopero già da domani mattina. Lo sciopero consisterà nel non collegarsi domattina in videolezione, e valutiamo l’idea di prolungarlo ai prossimi giorni.