La scuola ai tempi del Covid. Se ne parla oggi a Monitor alle ore 15

Sarà dedicata al mondo della scuola ai tempi del coronavirus la puntata di Monitor che oggi, alle ore 15, andrà in onda su Catanzaroinforma. Nello specifico Davide Lamanna, assieme ai suoi ospiti, cercherà di indagare le ripercussioni che dal punto di vista psicologico stanno subendo gli studenti, in particolare quelli del primo ciclo di istruzione, a causa della pandemia e di una scuola vissuta con regole di comportamento diverse e, spesso, a distanza.

Saranno ospiti in studio Silvia Crispino, delegata responsabile del cordinamento Calabria dell’associazione GENIMA-genitori in rete e il dirigente scolastico del Polo didattico “Galluppi” – Catanzaro centro, Stefania Cinzia Scozzafava. In collegamento Skype Mariarita Notaro, psicologa; Elisa Chiriano, insegnante di scuola prmaria dell’ IC Materdomini; il professore Paolo Rosi, docente di sostegno dello stesso istituto; Annasole Maida, allieva dell’IC Pascoli-Aldisio che, questa estate, ha rappresentato la Calabria su Vanity Fair raccontando la sua scuola ideale del dopo covid. Come sempre la possibilità di intervenire attraverso la nostra pagina Facebook moderata da Ugo Palmerino. In regia Giuseppe Cristiano.